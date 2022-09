Elżbieta II ukrywała wiele historii. Tak chroniła rodzinę

Najpierw porzucił ją mąż, wnuk króla Grecji, potem stała się maniaczką religijną. Rodzina postanowiła leczyć ją psychiatrycznie. Trafiła do samego Zygmunta Freuda, który zalecił brutalne naświetlanie jajników, by przyspieszyć menopauzę. W zakładzie przetrzymywano ją wbrew jej woli i gdy wreszcie ją wypuszczono, wyjechała do Grecji. Tam założyła zakon kontemplacyjny, poświęciła się pomaganiu biednym i ofiarom wojny. Za ukrywanie Żydów naraziła się nawet gestapo, którzy zostawili ją w spokoju, gdy zaczęła udawać szaloną. Po latach wróciła do Anglii. Snuła się w habicie po pałacowych korytarzach.