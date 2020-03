Księżna Meghan zaznała wirtualnej rzeczywistości. Wykorzysta ją w przyszłości?

Książęta Sussexu chwilowo wrócili do Wielkiej Brytanii i wykonywania swoich dworskich obowiązków. Meghan odwiedziła wyjątkowe miejsce, bliskie jej aktorskiej pasji.

Księżna Meghan i książę Harry od początku stycznia, kiedy to ogłosili swoją chęć odseparowania się od rodziny królewskiej i zamieszkania w Kanadzie, nie mogą liczyć na sympatię Brytyjczyków. Tłumaczyli to potrzebą odzyskania prywatności. Trwają negocjacje pomiędzy nimi a królową Elżbietą II, która już pozbawiła ich możliwości posługiwania się marką Sussex Royal. Nie oznacza to jednak, że będą mogli zupełnie zrezygnować z reprezentowania rodziny na arenie międzynarodowej.