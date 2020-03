Meghan Markle może tylko pomarzyć o roli u Disneya. Nie spełnia ich standardów

Żona księcia Harry'ego marzy o powrocie do zawodu. Jednak aktorce ciężko z taką przeszłością będzie zdobyć znaczące role.

Gdy na początku stycznia gruchnęła wiadomość o odseparowaniu księcia Harry'ego i księżnej Meghan od brytyjskiej rodziny królewskiej, nikt nie spodziewał się, że tak szybko z deklaracji przejdą do działania. Książęta Sussexu tymczasowo przenieśli się do Kanady i negocjują warunki zyskania małej autonomii. Wiemy już, że królowa Elżbieta II zakazała im posługiwać się nazwą marki "Sussex Royal". Z kolei zaprzyjaźniona z Wielką Brytanią Kanada nie zamierza płacić za ich ochronę.

Bez książęcych przywilejów książę William oraz księżna Meghan będą zdani sami na siebie. Kobieta ma o tyle łatwiej, że zanim wstąpiła do rodziny Windsorów, zarabiała sama na siebie. Meghan jest aktorką, grała m.in. w serialu "Suits" . Ostatnio odnowiła kontakt ze swoim byłym agentem. Ponoć zależy jej na zdobyciu roli w filmie o superbohaterach. Prawdopodobnie czeka ją srogie rozczarowanie.

Po drugie, nawet jeśli dostałaby szansę na pojawienie się w produkcji Disneya, obecnie największej wytwórni filmowej, widzowie wcale szturmem nie ruszyliby do kin. W przypadku tak wielkiej korporacji zysk jest najważniejszy, a wizerunek Meghan jest zbyt kontrowersyjny.

- Meghan potrzebuje Disneya bardziej niż Disney Meghan. To kontrowersyjna postać - zdradził jeden z producentów w rozmowie z "Daily Mail".

Poza tym, przypomnijmy, że Meghan skończy w tym roku 39 lat. To zbyt późno, aby zaczynać karierę w Hollywood. Co prawda, obecnie przybywa ról dla dojrzałych kobiet, ale większość z nich trafia do ikon funkcjonujących w branży od dziesiątek lat, takich jak Meryl Streep.