Księżna Monako w maseczce. Jest nie do rozpoznania

Koronawirus nie daje za wygraną. Łącznie zakażonych na świecie zostało blisko 6 mln osób, a ponad 365 tys. zmarło. Do zdrowia po pokonaniu COVID-19 wróciło już blisko 2,5 mln osób.

Jednym z krajów, który nieustannie walczy z epidemią, jest Monako. 29 lutego państwo to ogłosiło u siebie pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Nieco ponad dwa tygodnie później pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskał książę Albert II Grimaldi. Reprezentant Monako był pierwszą głową państwa ze zdiagnozowanym wirusem. Stan zdrowia 62-letniego księcia nie budził jednak niepokoju. Mimo to trafił do szpitala.