Księżniczka Charlotte zyskała w szkole niebanalną ksywkę. Co z niej wyrośnie?

Kate i William nie rozpuszczają swoich trojga dzieci. Jak donosi "The Sun", krzyk i kłótnie są absolutnie niedopuszczalne. Ten, kto złamie tę zasadę jest wypraszany z pomieszczenia, a potem przechodzi rozmowę wychowawczą z rodzicem. Najbardziej stateczny wydaje się George, a najbardziej niesforny, ale to pewnie z racji wieku, czteroletni Louis. Pamiętne pozostają jego zabawne miny z parady Trooping Colour. Kiedy mama próbowała go uspokoić, bezceremonialnie zakrywał jej usta ręką.