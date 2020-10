Księżniczka Elżbieta zaczęła naukę w szkole wojskowej

Księżniczka Elżbieta pochodzi z belgijskiej rodziny królewskiej. Niebawem skończy 19 lat. W tym roku ukończyła też Atlangic College w Walii, a teraz rozpoczęła naukę w Królewskiej Akademii Wojskowej. Nie jest to zaskoczeniem. Nauka tam to tradycja w belgijskiej rodzinie królewskiej. Szkoła słynie z żelaznej dyscypliny, a studenci muszą wykazywać się sprawnością fizyczną. Kobiety w tej szkole stanowią mniejszość, bo ok. 21 proc.