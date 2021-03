Księżniczka Eugenia pokazała nowe zdjęcia synka!

Księżniczka Eugenia jest drugą córką księcia Andrzeja i księżnej Yorku, jako wnuczka królowej Elżbiety zajmuje 10. miejsce w kolejce do tronu. Tak odległa pozycja pozwala jej żyć nieco na uboczu spraw monarchii, więc Eugenia funkcjonuje bardziej jak "normalny człowiek". O takim właśnie życiu marzyli Harry i Meghan. Jednak to, co Eugenii przyszło z łatwością, wydaje się poza zasięgiem Susseksów.