Kto by pomyślał! Jak dorabiał Roznerski

Mikołaj Roznerski był gościem programu "Anything Goes. Ale jazda!". Gwiazdor na antenie TVP2 pochwalił się, że podczas studiów aktorskich zrobił kurs... spawania stali nierdzewnej. Po co aktorowi taka umiejętność?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mikołaj Roznerski (ONS)