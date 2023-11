Kto jest biologicznym ojcem księcia Harry'ego? "Jedną z przyczyn plotki były rude włosy majora Hewitta"

Jednak badania DNA przeprowadzone dziesięć lat temu ostatecznie obaliły teorię ojcostwa Hewitta. Do przeprowadzenia testów doprowadzili dziennikarze z gazety "News od The World", pobierając próbkę materiału genetycznego od Jamesa Hewitta i włos z głowy księcia Harry’ego. Wynik testów był negatywny, ale mimo to nie zakończył dyskusji na ten temat. W końcu Harry postanowił rozprawić się z tymi dręczącymi go plotkami w swojej biografii.