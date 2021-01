Kuba Badach będzie szkolił młodych muzyków

Wystartował program stypendialny Music Masterclass Fundacji Fabryki Norblina. To propozycja dla młodych, profesjonalnych muzyków, którzy chcą ze swoją twórczością przebić się do szerszej publiczności. W ramach inicjatywy, pięciu wybranych stypendystów uzyska wsparcie merytoryczne od doświadczonych artystów. Uczyć będą m.in. Kuba Badach , Hania Rani, Natalia Przybysz, Piotr Metz, Marek Napiórkowski, Andrzej Smolik, oraz Adam Sztaba.

Do udziału może zgłosić się każdy pełnoletni twórca lub zespół, który nie ma na swoim koncie kontraktu bądź współpracy z profesjonalną wytwórnią muzyczną. Na każdego ze stypendystów czekają spotkania z siedmioma uznanymi muzykami.

Music Masterclass - Muzyka (official video)

Zgłoszenia do Music Masterclass przyjmowane są przez stronę internetową musicmasterclass.pl do 21.02.2021 włącznie. Następnie jury programu na przełomie lutego i marca br. wyłoni pięciu stypendystów.

Kuba Badach, prywatnie mąż Oli Kwaśniewskiej, to muzyk, wokalista jazzowy i kompozytor. Na swoim koncie ma też doświadczenie radiowe, gdzie prowadził autorską audycję muzyczną. Zasiadał też w jury programu "The Four. Bitwa o sławę".