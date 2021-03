Kuba Sienkiewicz: "w obliczu pandemii musimy podejmować racjonalne decyzje"

- Planowe zabiegi i świadczenia medyczne powinny zostać wstrzymane - zaapelował minister zdrowia do placówek. Wszystko po to, by zapewnić dodatkowe łóżka dla chorych na COVID-19. O komentarz poprosiliśmy Kubę Sieniewicza, lidera Elektrycznych Gitar, na co dzień lekarza neurologa.

Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar, lekarz Źródło: East News