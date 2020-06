Wojewódzki kpi ze związku Muchy. Dopiekł też nowemu partnerowi aktorki

Kuba Wojewódzki znany jest nie tylko z ciętego dowcipu, zamiłowania do luksusu i drogich samochodów. Jego wielką "pasją" są również kobiety. Prezenter często określany jest mianem wiecznego Piotrusia Pana. Nigdy się nie ustatkował, wciąż buja w obłokach i zmienia partnerki jak rękawiczki. U jego boku widywano już Annę Muchę, Olgę Bołądź, Katarzynę Sowińską, Sarę Faraj oraz Natalię Lesz.

Świat ledwo zapomniał o jego niedawnym nieudanym romansie z Renatą Kaczoruk, a on już pojawił się na jednej z imprez z Malwiną Wędzikowską . Niedawno plotkowano nawet o jego powrocie do Anny Muchy .

"Nowym partnerem Anny Muchy jest Jakub Wons, aktor, do niedawna partner aktorki Hanny Konarowskiej, która to z kolei dawno temu była partnerką byłego partnera Anny Muchy. Do godnego sfilmowania tego fenomenu może podejść tylko Sylwester Latkowski" - napisał w "Polityce".