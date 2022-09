Kuba Wojewódzki na urlopie. Zdjęcie partnerki wywołało lawinę komentarzy

Internauci rzecz jasna zostawili pod postem mnóstwo komentarzy. "Kuba, ktoś zasłania morze", "Ale bym dał klapsa", "Haha, i od razu lepszy poniedziałek", "Takie wakacje to ja szanuję", "Piękny widok" - skomentowali. Jedna z osób kąśliwie stwierdziła, że Wojewódzki to "najdłuższy i najbardziej medialny kryzys wieku średniego w Polsce". Gwiazdor postanowił na to odpisać. "To już jest Liga Europy" - rzucił.