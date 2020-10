Ma dość, wrzucił mocny post. "Nie ma żadnej epidemii"

Kuba Wojewódzki zwrócił się do osób, które nie wierzą w koronawirusa

Na najnowszym zdjęciu nie zabrakło kobiet. Są one jednak ubrane i nie to podzieliło internautów. Kuba Wojewódzki zwrócił się w swoim wpisie do "koronasceptyków". Pod postem pojawiło się wiele komentarzy - zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.