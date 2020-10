Wojewódzki wspomina Przybylską. Wystarczyły trzy zdania

Showman i aktorka pałali do siebie ogromną sympatią. Przybylska powiedziała mu nawet kiedyś, że "gdyby oboje byli mężczyznami, to byliby najlepszymi kumplami". Dziennikarz rzadko pozwala sobie jednak na chwile refleksji i nieczęsto wraca myślami do tej znajomości. Z okazji 6. rocznicy śmierci aktorki zrobił jednak wyjątek.