Kuba Wojewódzki ma prywatnego ochroniarza. Taka usługa kosztuje fortunę

Nie milkną echa po dokumencie Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Reżyser filmu o skandalu pedofilskim w sopockiej Zatoce Sztuki pokazał milionom widzów TVP twarze gwiazd, które bywały w tamtym klubie. Sugerując, że wiedziały, lub co gorsza uczestniczyły w przestępczym procederze. Jedną z oczernianych przez reżysera osób był Kuba Wojewódzki, który nie czuje się już bezpiecznie po wyjściu z domu.

Internauci namawiali do bojkotu marek, które reklamuje gwiazdor, a firmy, z którymi współpracuje Kuba wydawały pospieszne oświadczenia, próbując odciąć się od sprawy. Pojawiły się również pogróżki kierowane w stronę dziennikarza.

Kilka dni temu "Super Express" doniósł , że Wojewódzki przyjechał do pracy w radiu "opancerzonym, kuloodpornym autem w obstawie mężczyzny, który nie odstępował go na krok".

Prywatny ochroniarz otworzył mu drzwi od auta i towarzyszył w drodze do budynku. Dziennik postanowił sprawdzić, ile kosztuje taka usługa i wychodzi na to, że tylko najbogatsi mogą sobie pozwolić na prywatnego ochroniarza. Ochrona VIP-ów w Warszawie, jaką zafundował sobie Wojewódzki, to w zależności od agencji koszt nawet 2 tys. zł za godzinę.