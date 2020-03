Kuba Wojewódzki pokazał salon. W takim domu przyjemnie zostać!

Wojewódzki jest także "uziemiony", ale to nie przeszkadza mu promować nowy model telefonu, którego jest twarzą. Ale to, co jest naprawdę interesujące w jego poście, to salon. Przestronne, modne wnętrze z designerskim wyposażeniem aż zaprasza, by zaszyć się w nim na dłużej. Zobaczcie zdjęcia!