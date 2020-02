Mata wstrząsnął polską sceną muzyczną. Kayah jest nim zachwycona

Kayah miała okazję wystąpić z Matą na jego pierwszym koncercie. Po występie dodała post, w którym nie szczędzi mu komplementów.

- Pierwszy koncert Maty. I na nim gościnnie ja. Zestresowana na maksa, jeszcze bardziej niż on, choć mój pierwszy raz to nie był... Ale zawsze tak mam jak występuję u kogoś. Strach, by innych nie zawieść, by nie położyć występu, bywa paraliżujący... Mata za sceną bardzo skupiony, skoncentrowany, prawie nieobecny. No i wejście na scenę i wszystko jest jasne - prawdziwe zwierzę sceniczne!!! - zaczęła swój wpis.