Kuba Wojewódzki protestuje przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej

"Jeśli taki człowiek jak ja, nazywany mizoginem i seksistą chce zabrać głos, to wiedz, że coś się dzieje. Moherowi bolszewicy znów wypowiadają wojnę prawom kobiet. Zawsze uważałem, że słowo prawo w nazwie Prawo i Sprawiedliwość brzmi jak rechot szydercy, ale dziś musimy mieć świadomość, że nadużycie władzy nie wyklucza używania prawa. I oni znów będą starali się to zrobić z prawem kobiet do decydowania o swoim ciele, o swoim życiu".