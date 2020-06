Kuba Wojewódzki poleciał na wakacje. Wróci na wybory?

Od tygodnia, po przerwie związanej z pandemią koronawirsusa, loty zagraniczne z Polski znów są możliwe. Z tej okazji skorzystał Kuba Wojewódzki , który pochwalił się na Instagramie zdjęciami z podróży do Chorwacji. Dziennikarz TVN pokazał opustoszałe terminale lotnicze i samolot, którym odleciał nad Adriatyk.

Przypomnijmy, że kilkanaście godzin przed wylotem Kuba Wojewódzki gorąco zachęcał na Facebooku do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich. Jak napisał:

"Obojętny naród sam dla siebie jest zagrożeniem. Nie czujecie, że ten kraj staje się pułapką dla inaczej myślących? To nie PiS go zmienia. Zmienia go wasza bezczynność…".