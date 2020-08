Kuba Wojewódzki sprzedaje luksusowe mieszkanie. Jego cena zwala z nóg

Kuba Wojewódzki zdobył popularność jako samozwańczy król TVN-u, na którego antenie prowadzi swój talk show. Ale to nie jedyne źródło utrzymania dziennikarza. Oprócz tego reklamuje sporo marek na swoich profilach w mediach społecznościowych oraz jest współwłaścicielem sieci restauracji. Wciąż jednak nie rezygnuje z innego rodzaju aktywności dziennikarskiej. Współprowadzi audycję w Newonce.radio oraz pisze felietony do "Polityki".

Ostatnio głośno zrobiło się na temat znanego dziennikarza po tym, jak zadrwił z Beaty Tadli . Z kolei na początku tego miesiąca świętował swoje 57. urodziny , a także widziano go nad polskim morzem w towarzystwie tajemniczych kobiet . Tym razem Kuba Wojewódzki zaskoczył swoich widzów po raz kolejny.

Jak się okazało, Kuba Wojewódzki postanowił sprzedać swoje luksusowe mieszkanie. Na stronie jednej z agencji nieruchomości pojawiło się wyjątkowe ogłoszenie. Na sprzedaż został wystawiony penthouse z tarasem na dachu, który należy do znanego dziennikarza. Trzeba przyznać, że opis jest bardzo zachęcający.

"Prezentujemy Państwu jeden z tych nielicznych w Warszawie, jakże poszukiwanych przez naszych Klientów apartamentów, które łączą w sobie najważniejsze cechy nieruchomości premium: pożądaną lokalizację, genialny widok na park, spektakularny taras, luksusowy i bezkompromisowy styl wykończenia wnętrz. I to, co najważniejsze – połączenie klasy, ekstrawagancji i funkcjonalności, które sprawiają, że apartament nie tylko wywołuje efekt “wow”, ale jest również przyjaznym i wygodnym miejscem do życia" - czytamy.