Wojewódzki zadrwił ze związków Tadli. Dziennikarka nie pozostała mu dłużna

Trzeba przyznać, że przytyki dziennikarza, zwłaszcza w tym temacie, budzą zdziwienie. Kuba Wojewódzki sam często pokazuje swoje partnerki, a konkretnie ich wybrane części ciała (niedawno nagie pośladki tajemniczej wybranki), w mediach społecznościowych, stale podsycając medialne rewelacje na temat swoich kolejnych związków. Mimo to, zdecydował się pośmiać na łamach poczytnego tygodnika z koleżanki po fachu. Co ciekawe, Beata Tadla odniosła się do złośliwości showmana.