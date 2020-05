Wojewódzki sprzedaje porsche. Dla dobra internautów nie podał ceny

Kolekcja samochodów Kuby Wojewódzkiego to temat, który wraca co kilka tygodni. Dziennikarz znany jest z zamiłowania do sportowych i kosmicznie drogich aut. Zazdrośnicy lubią pisać, że Wojewódzki je tylko wypożycza, ale chyba teraz już nie będą mieli wątpliwości, że jest ich szczęśliwym posiadaczem.