"Niewinni czarodzieje 2.0" we Wrocławiu. Ceny nie powinny nikogo dziwić

Kuba Wojewódzki cieszy się niesłabnącą popularnością, więc i biznes dobrze idzie. A jeśli dołożyć do tego zdolną ekipę kucharzy i zarządzających lokalem, to wychodzi interes życia. "Niewinni czarodzieje 2.0" będą już nie tylko w Warszawie, ale i we Wrocławiu. Trzeba sporo wydać, żeby zjeść u gwiazdora TVN.