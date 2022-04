Kuba Wojewódzki w lamborghini. Obok niego tajemnicza kobieta

Sporą sensację wywołują też zdjęcia celebryty z partnerkami. W walentynki Wojewódzki pokazał się ze skąpo ubraną kobietą, co tylko podgrzało atmosferę wokół jego osoby. Tym bardziej że chwilę później zdradził, że jego dziewczyna ma być w ciąży. Do jego wyznania wszyscy podeszli jednak z rezerwą, gdyż wiadomo, że Wojewódzki lubi podawać nieprawdziwe informacje na swój temat. O rzekomej ciąży partnerki informował już w 2018 i 2020 r., ale do tej pory ojcem nie został.