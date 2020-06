Kuba Wojewódzki wynajął ochroniarzy. Detektyw Rutkowski zarzuca mu błąd

Kuba Wojewódzki nie na żarty przejął się dokumentem Sylwestra Latkowskiego nt. przestępstw seksualnych w Zatoce Sztuki. Reżyser wplątał w całą aferę dziennikarza TVN, a ten zawczasu wynajął ochroniarzy. Krzysztof Rutkowski komentuje tę sprawę.

20 maja na TVP1 premierę miał dokument w reżyserii Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Reżyser wytknął w nim celebrytów rzekomo wplątanych w aferę wokół Zatoki Sztuki. - W 2005 r. zrealizowałem film "Pedofile". Od tamtego czasu przyglądałem się blisko kilku sprawom. Nic się nie zmienia. Bogaci i wpływowi omijają prawo i czują się bezkarni. Zajmując się pedofilią wśród elit, tylko się obrywa – mówi autor o swoim filmie.

Blanka Lipińska, Radosław Majdan, Kuba Wojewódzki, Nergal i wiele innych gwiazd, które według Latkowskiego wplątane są w aferę na tle seksualnym, mierzy się teraz z poważnymi zarzutami.

Nic dziwnego, że celebryci boją się o swoje życie i zdrowie. Kuba Wojewódzki dmucha na zimne i już otoczył się ochroną.

"Do redakcji radia, w którym pracuje, Kuba podjechał opancerzonym, kuloodpornym autem w obstawie mężczyzny, który nie odstępował go na krok. Ochroniarz nie tylko przywiózł go do pracy, otworzył i zamknął za nim drzwi auta, ale też wszedł za nim do budynku radia"- zdradził informator "Super Expressu".

Krzysztof Rutkowski skomentował poczynania króla TVN-u w mało przyzwoity sposób.

"Powiem coś nieładnego, ale muszę użyć tego słowa. Ci, którzy biorą ochronę w takich sytuacjach, gdzie dostają jakieś pogróżki, jakieś SMS-y, to są po prostu obs...ńcy"- powiedział tabloidowi detektyw.

Rutkowski twierdzi, że dziennikarz nie ma realnych powodów do obaw.

"Ci, którzy biorą ochronę w takich sytuacjach, popełniają błąd. Wojewódzkiego nikt nie chce zabić, umówmy się. A to, co zrobił, zrobił przede wszystkim być może dla swojego spokoju. Ale to jest pewnego rodzaju nić, którą zaczyna się wyciągać i wchodzi się w pewną spiralę sytuacji, gdzie ona się sama nakręca, gdzie niejednokrotnie ci, co chronią, sami nakręcają stan zagrożenia"- dodał w tej samej rozmowie.

Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki wydał jakiś czas temu oświadczenie, w którym zwrócił się bezpośrednio do Sylwestra Latkowskiego.