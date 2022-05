Kuba Wojewódzki zadrwił z Marcina Hakiela. Tancerz odpowiedział

Marcin Hakiel w ostatnich tygodniach udzielił kilku wywiadów, w których, wydawać by się mogło, jego rozstanie z Katarzyną Cichopek było sprawą najważniejszą. Nawet gdy nikt go o to nie pytał, wspominał o byłej ukochanej czy o smutnym zakończeniu ich relacji. O rozstaniu znanej pary wypowiadało się już mnóstwo osób - m.in. Sylwia Bomba, Aleksandra Domańska, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Barbara Kurdej-Szatan. Teraz w swoim felietonie Hakiela nie oszczędził Kuba Wojewódzki.