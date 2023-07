Kubicka na weselu. Gołe plecy i duży dekolt

Dziś Kubicka ma na koncie własne kolekcje bielizny i perfum. Niedawno otworzyła butik. O obecność w mediach nie musi się martwić, bo to zapewnia jej związek z Aleksandrem Baronem, który nieustannie wzbudza duże emocje. Media co chwilę spekulują, że para jest w kryzysie lub właśnie się rozstała, ale nic z tych rzeczy. Dowodem na to jest chociażby ostatni post Kubickiej na Instagramie.