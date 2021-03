"Kuchenne rewolucje" w Częstochowie i pizza za 45 zł. Jest na to klient?

Rewolucje Magdy Gessler tym razem dotarły do Częstochowy, gdzie Robert i Dorota prowadzą restaurację "Sezonova". Lokal miał być spełnieniem ich marzeń, "perłą w koronie", jak stwierdził przed kamerą właściciel, który na co dzień prowadzi dużą kancelarię. Niestety, po 2,5 roku działalności interes prowadzony z ciężarną partnerką nie tylko wciąż na siebie nie zarabiał, ale i przynosił dotkliwe straty. - Ile mogłem utopić? Myślę, że wspólnie z Dorotą mogłoby to być 250 tys. zł - podliczył Robert .

Klientów nie przyciąga ani wykwintnie urządzony lokal, ani bogata karta dań. Fatalnej już sytuacji nie polepszyła też, co oczywiste, pandemia koronawirusa. Ostatnią deską ratunku wydała się właścicielom Magda Gessler , a ta rozczarowania doznała już na wejściu, gdy okazało się, że nazwa lokalu ma się nijak do serwowanych w nim dań. Mimo to degustacja nie wypadła najgorzej. Większość dań wybredna restauratorka zjadła z apetytem, a na odchodne stwierdziła, że widzi tu potencjał. Jeszcze bardziej zastanawiało więc, dlaczego restauratorom nie wiedzie się najlepiej. Sytuację niewątpliwie rozjaśniła rozmowa z właścicielami.

45-letni Robert to niezwykle ambitny człowiek. Wiele w swoim życiu osiągnął i chciałby to podkreślić. Niebawem zostanie ojcem i czuje się niemal jak Napoleon. Tak zresztą podsumowała go Magda Gessler, gdy wyznał, że właśnie imieniem cesarza Francji chciałby nazwać syna. Gwiazda TVN zaczęła więc rewolucję od odwiedzenia go od tego pomysłu. Co więcej, sama wybrała imię dla chłopca! I jak się później okazało, dopięła swego. Ja to często w tym programie bywa, największej korekty w "Sezonovej" wymagał sam właściciel, który - jak na prawnika - miał wyjątków kiepsko uregulowane formalności zarówno ze swoją partnerka, jak i byłym wspólnikiem - szefem kuchni. Dorota, choć zainwestowała w lokal sporo pieniędzy, a jej partner dumnie nazywał ją współwłaścicielką, na papierze wcale nią nie była. To nie spodobało się Gessler.