Najnowsze Popularne News + 3 Paweł Kukiznewsroom#Newsroom oprac. Grzegorz Kłos Dzisiaj, 26-02-2021 16:58 Kukiz uderza w celebrytów. "Biadolą teraz na Zanzibarze" Gościem programu WP "Newsroom" był Paweł Kukiz. Rozmowa dotyczyła m.in. obostrzeń uderzających w polskich artystów i programu pomocowego ministerstwa. Poseł zrobił rozróżnienie na artystów i celebrytów, o których nie ma najlepszego zdania. - Oni teraz z Zanzibaru biadolą na temat rządu PiS, który na marginesie na ten Zanzibar dał im pieniądze - śmiał się gość "Newsroomu". - Niestety, rząd pominął tych twórców, całą tą tzw. drugą linię, którzy na tych celebrytów pracują. Gitarzystów, perkusistów, basistów, klawiszowców itp., którzy mają umowy o dzieło. Oni nie mają numerów PKB i są na łasce tych, którzy właśnie są na Zanzibarze i wcale nie są skłonni rekompensować im utracone dochody - nie kryje niesmaku Paweł Kukiz. Rozwiń to jeszcze jest w szkole i też mój … Rozwiń Transkrypcja: to jeszcze jest w szkole i też mój zarzut z kierunków władzy Bo wie pani zajęto się właściwie tylko celebrytami i oni w tej chwili Zanzibaru z Olą na na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości i grodów które dały im pieniądze na Zanzibar tak na marginesie natomiast niestety że on Prawa i Sprawiedliwości pominął tych wszystkich słów tą tak zwaną drugą linię których jeździć którzy pracują na celebrytów gitarzystów perkusistów basistów klawiszowców i tak dalej i tak dalej którzy pracują na umowę od umowy zlecenia umowy o dzieło Oni są nie posiadają numeru tk.de są tylko na ławce w tych którzy są na Zanzibarze a które wcale nie są takie szkło niby rekompensować tym muzyką utracone zyski utracone dochody