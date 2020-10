Kurdej-Szatan przeprowadza się. Mieszkanie ma ponad 100 metrów kwadratowych

Basia Kurdej-Szatan niedawno doczekała się drugiego dziecka. Ale to nie koniec znaczących zmian w życiu aktorki. Jak się okazuje, gwiazda właśnie jest w trakcie remontu. Niedawno razem z mężem zdecydowali się przeprowadzić. Póki co kupili lokum i szykują je, by było gotowe do zamieszkania. Dom, który zajmują teraz, jest naprawdę ładnie urządzony, a Kurdej-Szatan chciałaby móc zamieszkać w jeszcze lepszych warunkach.