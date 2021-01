Krytykuje zachowanie TVP. Pokazała absurd w czterech zdaniach

Sylwestrowy koncert TVP piąty rok z rzędu miał największą oglądalność w polskiej telewizji. Rekord padł kilka minut po północy, gdy na scenę wkroczył Zenek, a jego popisy śledziło 8,4 mln widzów . Na imprezie w Ostródzie wystąpili ponadto m.in. Cleo, Akcent, Milano, Helena Vondráčková, Golec uOrkiestra, Viki Gabor czy Weekend. Ale nie wszystkim przebieg wydarzenia przypadł do gustu. I wcale nie chodzi o muzykę, bo o gustach się nie dyskutuje.

Wzburzenie internautów wywołał wybieg TVP. Stacja nie mogąc zaprosić widzów do amfiteatru, zatrudniła opłacanych statystów udających publiczność. Problem w tym, że oglądając transmisję w Dwójce, gołym okiem dało się zauważyć, że w sektorach nikt nie przestrzegał dystansu społecznego .

Tak wyglądał sylwester 2020/2021 w Zakopanem. Byliśmy na miejscu

Statyści byli stłoczeni, przytulali się do siebie, a dodatkowo chroniły ich mało skuteczne półprzyłbice. Do tego doszli tancerze, między którymi na pewno nie było 1,5 m odstępu.

"My siedzimy w domach, bo zakaz przemieszczania. A w TVP (Sylwester Marzeń) widzę duże zbiorowisko tancerzy chuchających na siebie. Jak ta władza może wymagać poszanowania swoich postanowień, skoro sama ma je gdzieś. Arogancja postępuje" - pisze Burzyńska.

W innym wpisie dziennikarka wywołała do tablicy policję i spytała, czy przewiduje mandaty dla statystów z Ostródy.

"Czy PolskaPolicja może pojechać do Ostródy i wręczyć mandaty za zgromadzenia na scenie i dopilnować, aby widownia (spora) nie przemieszczała się do szóstej rano? Za brak maseczek też kilkaset mandatów by wpadło".