Lady Gaga zaśpiewała hymn na inauguracji prezydenta USA Joego Bidena. Wszyscy patrzyli na złotą przypinkę

Zaprzysiężenie Joego Bidena było zupełnie inne od wszystkich poprzednich. Choć odbyło się tradycyjnie w Waszyngtonie, zabrakło balu, nie było parady, za to ogromna obstawa policji i wojska. A to przez pandemię i zamieszki, do których niedawno doszło na Kapitolu. Impreza była skromniejsza, bez pompy, jednak i tak pojawiły się gwiazdy. Prawdziwe show dała Jennifer Lopez, a Lady Gaga zaśpiewała hymn "The Star-Spangled Banner".