Ma 17 lat i wychodzi z cienia Williama i Harryego. Poznajcie Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor to najstarsze dziecko księcia Edwarda i jego żony Sophie. Mówi się, że jest ulubioną wnuczką królowej. Jednak nie jest tak popularna, jak jej kuzynowie William i Harry. To się jednak może trochę zmienić za sprawą jej występu w dokumencie "Prince Philip: The Royal Family Remembers", który jak sam tytuł wskazuje, jest zbiorem wspomnień członków rodziny królewskiej o zmarłym 9 kwietnia w wieku 99 lat księciu Filipie.