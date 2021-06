Urodziny królowej Elżbiety znowu skromne

Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia, ale tradycją stało się, że uroczyste obchody organizowane są w czerwcu, gdy jest ładna pogoda. "Trooping the colour" to uroczystość, podczas której monarchini dokonuje symbolicznego przeglądu swoich wojsk. Nie siedzi już na koniu jak dawniej, a w paradnej pozłacanej karocy. Punktem kulminacyjnym wydarzeń jest wyjście królowej wraz z całą rodziną na balkon do poddanych.