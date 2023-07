Lanberry zaprasza na spacer po Notting Hill. To tu powstał jej najnowszy teledysk

Mimo to w klipie pojawiają się znajomo wyglądające lokalizacje. Na przykład ogród, choć znowu - nie ten, do którego włamywali się bohaterowie komedii romantycznej, ale grający go słynny Hyde Park. Podobny sielski widok maluje się chociażby w teledysku Ronana Keatinga do stworzonej do produkcji piosenki "When You Say Nothing At All", ale tutaj również, zamiast nostalgicznych ujęć pojawiły się improwizowane migawki, mocno osadzone w estetyce wokalistki.