Polskie płyty roku. Trudno się od nich oderwać

"Bal u Rafała", Ralph Kamiński

Ralph Kamiński tymczasem od kilku lat urządza bal na polskiej scenie. Do niedawna w rytmie rozbuchanej "Młodości", z kosmiczną energią, z przerwą na to, by oddać nastrojowy hołd Korze. Teraz to osobliwy, intrygujący "Bal u Rafała". Ralph Kamiński to muzyczny kameleon – co płyta to nowe wcielenie. Każde z nich jest utkane tak, jakby miało przypominać słuchaczowi, że Ralph Kamiński że to postać jakby nie z tej epoki. Zręcznie bawi się formą, środkami wyrazu, a także, a jakże, swoim wizerunkiem, tworząc pełny koncept i pełne widowisko. Album, jednocześnie melancholijny i taneczny, będzie dobrym nie tylko, by wyprawić własny bal sylwestrowy. Na tym balu można zostać znacznie dłużej. To bal, który rozbudza ciekawość, jakim wcieleniem Kamiński zaskoczy w przyszłości.