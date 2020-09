Lara Gessler nie idzie w ślady innych celebrytek. Nie zapłaci za poród

W niedługim czasie do porodu szykować będzie się Lara Gessler, która jednak, w przeciwieństwie do koleżanek celebrytek, nie ma zamiaru płacić za poród. To zaskakujące, zwłaszcza gdy możemy przeczytać, że Małgorzatę Rozenek-Majdan całkowity koszt za poród w prywatnej klinice mógł wynieść aż 25 tys. zł.

"Torba spakowana, pokoik nie do końca gotowy. Jesteśmy z tych, którzy podchodzą minimalistycznie do tematu. Tak jak mówi mój Piotr: dziecku jest potrzebna paczka pampersów i coś do wytarcia. I mama obok. Więc to na początek wystarczy. A potrzeby będą rozwijać się razem z dzieckiem. Na pewno nie jesteśmy z tych, którzy nagromadzą gadżetów, żeby potem ich nie używać. To z pewnością nie jest nasz styl" - mówiła celebrytka o wyprawce dla maluszka.