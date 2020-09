Lara Gessler opowiedziała, jak partner znosi jej ciążowe napięcia

Teraz pojawiła się w programie " Dzień Dobry TVN ". W telewizji promowała swoją najnowszą książkę "Pestki i orzechy". Prowadzący zapytali ją, jak znosi ciążę: - Absolutnie fantastycznie. Gdyby nie fakt, że nie mogę leżeć i czytać na brzuchu, to byłoby super – powiedziała Lara .

Później prowadzący pokazali niespodziankę, jaką przygotowali dla swojego gościa. Nagrali wideo, na którym Magda Gessler pokazała zdjęcie z dzieciństwa Lary i powiedziała: - Myślę, że twoje maleństwo będzie równie urocze i do schrupania, a przede wszystkim bardzo przez was kochane […]. Cieszę się, że prowadzisz swoją ciążę bardzo naturalnie, jesteś aktywna zawodowo i świadoma tego, co się dzieje.