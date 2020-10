Lara Gessler pozuje z córką. Obie potrzebują teraz spokoju

Ostatni czas to dla niej ogromne szczęście. Lara Gessler dopiero co urodziła córkę. To właśnie jej poświęca swój cały czas, a od mediów chce się chwilowo odciąć: "zaglądanie do Internetu w ostatnich dniach wywoływało we mnie spazmatyczne reakcje".

Lara Gessler pozuje z córką przy piersi (Instagram.com)