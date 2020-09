Lara Gessler się zaręczyła. Pokazała zdjęcie w łóżku i pierścionek. Co na to mama?

Lara Gessler i Piotr Szeląg tworzą zgodną parę. Zakochani niebawem zostaną rodzicami. Przyszła mama zdradziła, że swoje pierwsze dziecko urodzi na przełomie września i października. Do rozwiązania zostało więc niewiele czasu. Wygląda na to, że Szeląg postanowił nie czekać do narodzin pociechy i oświadczył się swojej partnerce tuż przed narodzinami ich wspólnego maleństwa.