Larsa Pippen ma czwórkę dzieci i ciało bogini. Jej twarz się ciągle zmienia

Larsa Pippen to była żona legendarnego koszykarza Chicago Bulls, która zdobyła pięć minut sławy jako gwiazda reality-show "Dżoana i jej przyjaciółki z Miami" ("The Real Housewives of Miami"). Po rozwodzie nie musi polegać wyłącznie na alimentach, bo świetnie sobie radzi w charakterze celebrytki z Instagrama. Larsa chętnie eksponuje swoją figurę w obcisłych, kusych sukienkach lub bikini i aż trudno uwierzyć, że to matka czwórki nastolatków, która skończy wkrótce 46 lat.