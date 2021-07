Latkowski odmówił współpracy z synem dziennikarza. Wystarczyło jego nazwisko

Syn dziennikarza postanowił odnieść się do sprawy pod jego wpisami. "Faktycznie byłem na tym planie swoją prace wykonałem do pewnego momentu - postawiłem światło, kamery. Na życzenie producenta, zniknąłem z planu. Po pierwsze, uznał, że nie mogę być bezstronny, po drugie doszliśmy do wniosku, że skoro jest takie napięcie to może lepiej, żeby mnie nie było. 3. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że pomiędzy moim Ojcem a Sylwestrem Latkowskim konflikt może przenieść się do naszej pracy filmowej" – czytamy.