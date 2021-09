Laura Breszka adoptowała syna siostry. "Nie żałuję tej decyzji"

Przed laty m.in. w programie "Saturday Night Live Polska", a obecnie w serialu "Mamy to" Laura Breszka pokazuje swój komediowy aktorski talent. Ta ostatnia produkcja, dostępna na Playerze, powstała zresztą dzięki pomysłowi Laury Breszki i Katarzyny Kołeczek, które odgrywają główne role w serialu. Aktorki, które na co dzień same są mamami, bogato korzystają z osobistych doświadczeń na planie serialu.