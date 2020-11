"Muszę harować". Aktorka podaje, ile wynosi jej emerytura

O zarobkach aktorów znanych z telewizji krążą legendy. Kilka tysięcy zł za dzień na planie zdjęciowym popularnego serialu to dla wielu sław norma, ale aktorskie emerytury to już inna bajka. Zwraca na to uwagę Laura Łącz, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, która nie może sobie jeszcze pozwolić na odpoczynek.