Laura Łącz straciła kilkaset tysięcy zł oszczędności. Raczej ich nie odzyska

Dramat Laury Łącz trwa od siedmiu lat . Gwiazda w 2013 r. zapłaciła za mieszkanie, jednak nigdy nie doszło do podpisania aktu notarialnego. Deweloper upadł, więc aktorka została bez lokum i bez pieniędzy. Łącz jest zdesperowana. O pomoc poprosiła nawet Elżbietę Jaworowicz, jednak nie wydaje się, by miała jakąkolwiek szansę na odzyskanie straconych oszczędności. A przecież mowa o kilkuset tysiącach złotych.

– Każdy prawnik mi powiedział, że na zwrot lub odszkodowanie nie mam żadnych szans. A nawet gdybym po latach cokolwiek dostała, to marne grosze. Nie wiem już, do kogo mam się zwrócić o pomoc. Jestem umęczona i udręczona tym wszystkim. Kiedy moja mama i ciocia umierały, to płakały, pytając ciągle, jak tam z tym mieszkankiem. Już dawno bym się poddała, ale obiecałam im, że doprowadzę tę sprawę do końca – dodaje aktorka.