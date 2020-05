Laura Łącz niemal bez szans na odzyskanie pieniędzy. Jest załamana

– Nawet jeśli moje roszczenie zostałoby uznane, to ta firma ma tak ogromne długi, że nie zwróci pieniędzy nawet ludziom z początku listy. A ja jestem na szarym końcu – mówi w rozmowie z dziennikiem. – Każdy prawnik mi powiedział, że na zwrot lub odszkodowanie nie mam żadnych szans. A nawet gdybym po latach cokolwiek dostała, to marne grosze. Nie wiem już, do kogo mam się zwrócić o pomoc. Jestem umęczona i udręczona tym wszystkim. Kiedy moja mama i ciocia umierały, to płakały, pytając ciągle, jak tam z tym mieszkankiem. Już dawno bym się poddała, ale obiecałam im, że doprowadzę tę sprawę do końca – dodaje aktorka.