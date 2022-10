Laura Samojłowicz wyznała, dlaczego wycofała się z show-biznesu

Powody wyjazdu z kraju wciąż owiane były jednak tajemnicą. Plotkowano, że mają one związek z konfliktem Samojłowicz z reżyserem wspomnianego serialu Polsatu, Radosławem Piwowarskim. Aktorka oskarżyła m.in. o pracę na planie pod wpływem alkoholu. Kilka lat temu artystka zdecydowała się wrócić do show-biznesu, a niedawno szczerze opowiedzieć o tym, co ją spotkało.