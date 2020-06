Lea Michele "przeprasza" i wywołuje kolejną burzę

"To doskonały przykład tego, jak nie przepraszać" - to jeden z wielu komentarzy oburzonych internautów, jakie pojawiły się w reakcji na "przeprosiny" aktorki po internetowej burzy wywołanej jednym tweetem w sprawie protestów w USA. Kiedy Michele zdecydowała się poprzeć akcję #Black Lives Matter, odezwali się jej dawni - czarnoskórzy - współpracownicy z planu serialu "Glee" , przywołując swoje traumatyczne wspomnienia sprzed lat.

Samantha Ware ujawniła, że wspierająca dziś walkę z rasizmem Michele przed laty zamieniła jej "życie w piekło". Do Ware błyskawicznie przyłączyli się inni, pisząc m.in. o traktowaniu ich jak "podludzi". W sieci rozpętała się burza, a od aktorki zaczęły odwracać się nie tylko fani, ale także współpracujące z nią marki jak np. Hello Fresh z Nowego Yorku, która wydała w mediach społecznościowych następujące oświadczenie:

"Niezależnie od tego, czy to moja uprzywilejowana pozycja czy perspektywa spowodowały, że czasami byłam postrzegana jako szorstka, czy też była to po prostu moja niedojrzałość i niepotrzebne trudności. Przepraszam za moje zachowanie i za wszelki ból, który spowodowałam" - czytamy na Instagramie.

"Myliłam się. Przepraszam. Zrobię to lepiej - to wszystko, co powinnaś w tej sprawie powiedzieć" - pisali oburzeni fani. "Co za śmieciowe przeprosiny. Zasadniczo sugerują, że twoi kumple są winni za własną wiktymizację", "Słowa nie mogą oddać tego, jak dobre były te przeprosiny. Mogą zrobić liczby 0/10 - podsumował kto inny. Pojawiły się też głosy tych, którzy mieli okazję spotkać serialową gwiazdę na żywo i bardzo się jej zachowaniem zawiodły. Jeden z internatów, określający się jako były fan Michele, przypomniał jak aktorka nie miała czasu na jedne wspólne zdjęcie. Kto inny opisywał, że ma znajomych z aktorskiego środowiska i że potwierdzają oni wszystkie złe opinie na temat gwiazdy.