Leanza Cornett nie żyje. Była Miss Ameryki miała 49 lat

Leana Cornett zasłynęła jako osobowość telewizyjna w drugiej połowie lat 90. Była prowadzącą kilku popularnych programów jak np. "Entertainment Tonight". W 1992 r. zdobyła tytuł Miss Florydy, a rok później wygrała konkurs Miss Ameryki. Śpiewała również w chrześcijańskiej grupie muzycznej Area Code. Cornett wcieliła się także w syrenkę Ariel podczas show "Voyage of The Little Mermaid", które odbyło się w parku rozrywki Walt Disney World Resort w 1991 r.